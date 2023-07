Während der Absperrungen beim Radmarathon in Pfronten am Samstagmittag hat ein Autofahrer beinahe zwei Feuerwehrleute umgefahren. Die beiden Männer hatten im Auftrag der Polizei die Querungsstelle in der Achtalstraße gesichert, als der Fahrer offenbar die Geduld verlor und aus der Warteschlange ausscherte.

Obwohl die Sperrung nur wenige Minuten dauerte, war der Fahrer aus der Warteschlange ausgeschert und der Polizei zufolge beschleunigt auf die beiden Feuerwehrmänner zugefahren. Dabei ignorierte er die deutlichen Anhaltesignale der Männer. Schließlich mussten die Feuerwehrleute zur Seite springen

Polizei ermittelt

Danach fuhr der unbekannte Mann in hohem Tempo in Richtung Pfronten-Steinach weiter. Die Polizei Füssen ermittelt jetzt gegen den Fahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Verdachts der Nötigung und der Missachtung der Anhalte-Zeichen.