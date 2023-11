Nach einem schweren Verkehrsunfall in Memmingen hat der Unfallfahrer seine teils schwer verletzten Mitfahrer einfach im Auto zurückgelassen.

Am Dienstagabend hat sich in Memmingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallfahrer verließ nach dem Crash fluchtartig den Unfallort. Seine teils schwer verletzten Mitfahrer ließ er einfach im schwer beschädigten Auto zurück.

Schwerer Unfall in Memmingen: Autofahrer kracht gegen Bäume

Laut Polizei war der Autofahrer am Dienstag gegen 23:40 Uhr auf der Dr.-Karl-Lenz-Straße in Richtung Donaustraße unterwegs. Dabei kam er mit seinem Auto auf die linke Straßenseite und touchierte zunächst eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug krachte dann in zwei Bäume und blieb schließlich am rechten Fahrbahnrand stehen.

Memmingen: Unfallverursacher lässt teils schwer verletzte Mitfahrer zurück

Der Unfallfahrer habe daraufhin die Flucht ergriffen und dabei einen schwer verletzten Insassen und zwei weitere Leichtverletzte zurückgelassen, berichtet die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Unfallfahrer verlief ohne Erfolg.

Fünfstelliger Sachschaden nach Unfall in Dr.-Karl-Lenz-Straße

Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort versorgt. Die Polizei schätzt, dass bei dem Unfall ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro entstanden ist. Die Polizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen.