Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag sind in Steinbach (Stötten am Auerberg) vier Menschen verletzt worden. Auf der B16 in Richtung Marktoberdorf wollte ein Wagen links abbiegen. Das bemerkte ein überholender Fahrer zu spät und krachte mit dem Auto zusammen.

Laut Polizei wollte ein 57-jähriger Autofahrer von der B16 nach links in einen Feldweg abbiegen. Dafür setzte er Zeugen zufolge den Blinker und bremste ab. Ein in gleicher Richtung fahrender 64-jähriger hatte der Polizei zufolge die Situation offenbar falsch eingeschätzt und zum Überholen angesetzt. Dabei krachte er in den abbiegenden Wagen.

Ein Auto landet im Graben, das Andere auf der Leitplanke

Das abbiegende Auto wurde durch den Zusammenprall in einen Graben gestoßen. Der Wagen des Überholenden geriet mit der linken Fahrzeugseite auf die Leitplanke und kam dadurch erheblich in Schieflage.

Glück gehabt!

Alle Fahrer und Beifahrer konnten der Polizei zufolge ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Glücklicherweise erlitten alle Unfallbeteiligten nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie trotzdem zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser.

Knapp 36.000 Euro Schaden

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf knapp 36.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge kam es auf der B16 zu Verkehrsbehinderungen.