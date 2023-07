Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war mit überhöhtem Tempo gegen einen Baum gekracht.

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge gegen 14:30 Uhr auf der B465 bei Iggenau. Warum der 47-Jährige von der Fahrbahn abgekommen war und gegen den Baum gekracht ist, ist noch unklar. An dem Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr beteiligt.

Hubschrauber vor Ort

Laut Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Schwerverletzte konnte allerdings von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 16.30 Uhr gesperrt.