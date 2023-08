Bei einem Unfall bei Kirchheim im Unterallgäu sind am Dienstag Jugendliche verletzt worden. Ein Autofahrer war gegen eine Mauer gekracht.

Laut der Polizei in Mindelheim war der 21-jährige Autorfahrer gegen 21:30 Uhr in Hasberg - einem Ortsteil von Kirchheim im Unterallgäu - unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Autofahrer dann nach links von der Fahrbahn ab und krachte in eine Betonmauer.

Unfall bei Kirchheim im Unterallgäu: Drei Jugendliche verletzt

Bei dem Unfall wurden drei jugendliche Insassen des Autos im Alter von 13 und 14 Jahren leicht verletzt. Alle musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Nach eigenen Angaben habe der Fahrer einer Katze ausweichen wollen, berichtet die Polizei weiter.

An dem Wagen des 21-Jährigen entstand Totalschaden. Die Schadenssumme wird von der Polizei auf insgesamt rund 24.500 Euro geschätzt.