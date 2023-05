Ein Mann will mit seinem Auto ein Fest in Höfen verlassen. Als er losfährt, hört er plötzlich einen lauten Schrei, der unter dem stehenden Wagen hervordringt.

Der 29-jährige Mann hatte in der Gemeinde Höfen im Bezirk Reutte in Tirol eine Feier besucht. Früh am Sonntag - laut Polizei gegen 1:20 Uhr - wollte der Mann dann mit seinem Auto nach Hause fahren. Er stieg in seinen Wagen und fuhr los, als aus dem Nichts ein durchdringender, lauter Schrei die Stille durchbrach.

Schreienden Mann unter Auto gefunden

Sofort hielt der 29-Jährige an und stieg aus seinem Auto. Da die Schreie anhielten und unter dem Fahrzeug hervorkamen, kniete er sich hin und sah unter dem Auto nach. Dort fand er einen 33-jährigen schreienden Mann, der unter dem Wagen lag.

Betrunkener legt sich an ungewöhnlichem Ort zum Schlafen

Weil der 29-Jährige den 33-Jährigen jedoch nicht direkt angefahren beziehungsweise überfahren hatte, stellte sich die Frage, wie der Mann unter das Auto kam. Laut Zeugenangaben dürfte der stark betrunkene 33-Jährige einen Platz zum Schlafen gesucht haben. Letztendlich entschied er sich dann wohl für das Auto des 29-Jährigen, wobei er sich unter das Fahrzeug zum Schlafen gelegt haben dürfte.

Verletzt ins Krankenhaus

Der 33-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte ihn in das Krankenhaus nach Reutte in Tirol.