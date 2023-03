Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer am Freitagabend einen Unfall in Ichenhausen gebaut. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen ein Haus. Das berichtet die Polizei.

Eine Polizeistreife wollte am Freitagabend in Ichenhausen ein Auto in der Nähe der Heinrich-Sinz-Straße kontrollieren. Doch da hatte der Fahrer offenbar etwas dagegen und flüchtete. In der Von-Roth-Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und krachte gegen ein Hauseck. Danach flüchtete er zu Fuß.

Fahndung verläuft ohne Erfolg

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach ihm ein, doch die blieb ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro. Die Polizei stellte das Auto sicher. Die Beamten ermitteln jetzt, wer hinterm Steuer saß. Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 melden.