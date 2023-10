Eine Frau mit Drogen und zwei Autofahrer ohne Führerschein gingen Fahndern der Grenzpolizei Lindau bei Kontrollen am Bahnhof und am Flughafen Memmingen ins Netz.

Polizisten finden bei Frau am Bahnhof Memmingen Amphetamin

Bei Schwerpunktkontrollen in Zügen am Bahnhof Memmingen und am Flughafen Memmingen fanden Beamte der Grenzpolizei Lindau am Freitag ein kleines Glasdöschen mit weißem Pulver. Als die Beamten sie darauf ansprachen, gab die Frau zu, dass es sich um Amphetamin handelt. Die Polizisten stellten die Glasdose mit den Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Als die Polizisten am Samstagmittag den Verkehr kontrollierten, der am Flughafen Memmingen ankam, gingen ihnen zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis ins Netz. Bei der Überprüfung einer jungen Autofahrerin fiel den Beamten auf, dass sie wegen eines verbotenen Autorennens auf ihre Fahrerlaubnis verzichtet hatte. Somit fuhr sie ohne gültige Fahrerlaubnis in die Kontrolle der Fahnder.

Autofahrer steuern ohne Fahrerlaubnis Flughafen Memmingen an

Ein anderer Autofahrer legte den Beamten zwar einen gültigen moldawischen Führerschein vor. Weil der junge Rumäne aber seit weit über einem Jahr in Deutschland wohnt, hätte er diesen innerhalb von sechs Monaten in einen deutschen umschreiben lassen müssen. Auch er war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen beide Fahrer eröffneten die Polizisten ein Ermittlungserfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem kontrollierten die Polizisten einen Passanten, den österreichische Behörden zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben hatten. Die Polizisten übermittelten diese Informationen an die österreichischen Behörden.