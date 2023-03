Zwei leicht verletzte Menschen und ein Sachschaden von rund 75.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in Weingarten ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Der 37-jährige Fahrer eines Audi fuhr von Ravensburg in Richtung Baienfurt in die Kreuzung Waldseer Straße/Abt-Hyller-Straße ein, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. In der Kreuzung krachte der Audi-Lenker in den Audi eines 32-Jährigen und einen Linienbus.

Hoher Sachschaden

An allen drei Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die Insassen hatten dagegen Glück im Unglück. Die beiden Audi-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Der Fahrer des Linienbusses und seine Fahrgäste blieben unverletzt.

Audis müssen abgeschleppt werden

Die beiden Audis mussten abgeschleppt werden. Weil nach dem Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig voll gesperrt.