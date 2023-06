Ein tödlicher Unfall hat sich in Oberbayern ereignet. Ein Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und erfasste zwei Motorradfahrer.

Ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein unternahm am Freitag zusammen mit seiner 60-jährigen Ehefrau einen Motorradausflug. Auf ihren Motorrädern fuhren sie im Gemeindegebiet Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf in Oberbayern) eine Kreisstraße entlang, als ihnen in einer Kurve kurz vor Hörbering ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rottal-Inn entgegenkam.

Autofahrer gerät in Neumarkt-Sankt-Veit auf die Gegenfahrbahn und erfasst Motorradfahrer

Der Autofahrer geriet über die Straßenmitte auf die Gegenfahrbahn und erfasste die beiden Motorräder. Der 55-jährige Motorradfahrer krachte frontal in das Auto. Bei dem Crash wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Rettungskräfte versuchten noch ihn zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Seine Ehefrau wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Straubing eingeliefert.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Polizei Mühldorf nahm den Unfall auf. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Die Beamten stellten das Auto und die beiden Motorräder sicher. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten in Auftrag.

Die Feuerwehren Hörbering und Mühldorf leisteten vor Ort technische Hilfe.

Motorradfahrer sterben am Donnerstag bei Verkehrsunfällen in Tirol

Das schöne Sommerwetter lockte in den vergangenen Tagen zahlreiche Motorradfahrer auf die Straße. In Tirol endete am Donnerstag für zwei Motorradfahrer die Ausflüge tödlich. In Pettneu am Arlberg überholte ein 56-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad ein Auto, geriet dabei jedoch auf die Gegenspur und prallte frontal mit einem Auto zusammen. Ganz ähnlich verlief der Unfall eines 24-jährigen Motorradfahrers in Fieberbrunn. Er verlor beim Überholen eines Motorrades die Kontrolle über seine Maschine und krachte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Biker wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.