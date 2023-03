Einen Fünfjährigen hat ein unbekannter Autofahrer am Montagmittag in Friedrichshafen angefahren. Das Kind überfuhr mit seinem Fahrrad gerade einen Fußgängerüberweg, als der SUV es erfasste.

Der Junge war laut Polizei gegen 16 Uhr auf dem Fußgängerüberweg in der Meistershofener Straße unterwegs, als der Unfall geschah. Der bislang unbekannte Autofahrer wollte mit seinem silbernen SUV aus dem Kreisverkehr ausfahren. Dabei übersah er das Kind und touchierte es. Der Fünfjährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte hielt kurz an. Nachdem er sich bei der Mutter versichert hatte, dass alles in Ordnung sei, fuhr er weiter.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität des türkisch sprechenden Autofahrers geben kann, soll sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 melden.