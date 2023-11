Ein unbekannter Autofahrer driftet einfach über den Sportplatz in Ermengerst. Mit mehreren Fahrmanövern beschädigt er den Rasen massiv.

In Ermengerst, einem Gemeindeteil von Wiggensbach, ist ein bisher unbekannter Autofahrer am Wochenende auf dem Sportplatz gedriftet. Der Unbekannte hat offensichtlich verschiedene Fahrmanöver auf dem Sportplatz gemacht. Dadurch hat er den Rasen massiv beschädigt, so die Polizei.

Sportplatz in Ermengerst durch Fahrmanöver völlig zerstört - Zeugen gesucht

Der Sachschaden liegt voraussichtlich im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die den Raser beobachtet haben. Die können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831/99092140 melden.