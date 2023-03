Bei Innerkristberg (Montafon in Vorarlberg) ist am frühen Dienstagabend ein 90-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen. Der Mann und seine 80-jährige Frau mussten schwerverletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Auto mehrfach Überschlagen

Wie die Polizei Vorarlberg berichtet, war der 90-jährige talabwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve über den linken Straßenrand geriet. Das Auto fuhr zunächst über den steil abfallenden mit Gras bewachsenen Hang und krachte dort gegen einen Baum. Im Anschluss fuhr das Auto über eine weitere Straße talwärts . Dabei wurde das Fahrzeug offenbar durch die Luft geschleudert bevor es 15 - 20 Meter weiter unten auf einem ebenfalls mit Gras bewachsenem Hang aufschlug. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Auto in der Folge mehrfach seitlich überschlagen haben dürfte, bevor es kurz vor einer betonierten Wand eines landwirtschaftlichen Gebäudes linksseitlich zum Stillstand kam

Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Der 90-Jährige Mann und seine 80-jährige Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Hubschraubern in die Krankenhäuser St. Gallen und Feldkirch gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.