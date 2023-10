In Schwangau ist ein 72-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer Familie kollidiert.

Am Dienstagmittag ist ein 72-jähriger Autofahrer in Schwangau frontal in das Auto einer vierköpfigen Familie geprallt. Nach Angaben der Polizei war der 72-jährige Mann in der Münchner Straße in Richtung Füssen unterwegs. Auf Höhe des Rathauses wurde der Mann dann von der Sonne geblendet und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte der Mann dann mit dem entgegenkommenden Auto einer vierköpfigen Familie. Bei dem Unfall wurde der 41-jährige Familienvater leicht verletzt. Die Mutter und die beiden Kinder blieben unverletzt - auch der Unfallverursacher zog sich keine Verletzungen zu. Bei dem Unfall in Schwangau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.