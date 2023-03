Eine meterhohe Wasserfontäne hat am Montag ein 59-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Bürs (Vorarlberg) verursacht. Der Mann kam laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte gegen einen Hydranten.

Der 59-jährig Autofahrer fuhr am Montagmorgen in Bürs in Richtung Außerfeldstraße, als er aus unbekannter Ursache von der Straße abkam und auf das Bankett geriet. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig gegenlenken und krachte gegen einen Zaun und einen Hydranten. Dabei wurde der Hydrant so stark beschädigt, dass kurz darauf eine meterhohe Wasserfontäne in die Luft schoss.