In Bad Wörishofen hat am Montag ein Autofahrer einen Unfall an einem Bahnübergang verursacht. Der Mann hatte das Rotlicht am Bahnübergang übersehen und war trotz sich schließender Schranke auf die Gleise gefahren.

Der 56-Jährige war am Vormittag mit einem Autogespann in der Hochstraße unterwegs. Dort hatte er am Bahnübergang eine rote Ampel übersehen und war auf die Gleise aufgefahren. In diesem Moment schloss sich der Polizei zufolge die Schranke und beschädigte das Fahrzeug, sowie den Hänger des Unfallverursachers. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der 56-Jährige muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen.