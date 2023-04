Bei einem

Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Alpenstraße ein Verkehrsunfall. Der 25-jährige Unfallverursacher war mit seinem Holz-Lkw inklusive Anhänger auf der Alpenstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte an der abknickenden Vorfahrtsstraße am Ortsende weiter in Richtung Baisweil fahren. Hierbei kam er mit seinem Gespann teilweise auf die Gegenfahrbahn, sodass der entgegenkommende 54-jährige Pkw-Fahrer nicht mehr ausweichen konnte und es zum Zusammenstoß kam.

Fünfstelliger Sachschaden

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Pkw wurde im Frontbereich massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 15.000,- Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde aufgrund des Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Aufgrund des schwer beschädigten Pkw auf der Fahrbahn im Kurvenbereich kam es während der Unfallaufnahme und Bergung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.