Auf der A7 bei Hopferau sind am Sonntag bei einen Unfall drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte das Stauende übersehen und war einem anderen Fahrzeug aufgefahren.

Nach Informationen der Polizei geriet der Verkehr wegen Schneeräumarbeiten auf der A7 ins Stocken. Ein 45-jähriger Autofahrer hatte das dortige Stauende übersehen und war auf das Auto eines 50-Jährigen aufgefahren.

Drei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer und der 52-jährige Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in nahegelegene Krankenhäuser. An den beiden Fahrzeugen entstand nach aktuellem Stand ein Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro. Die A7 war an der Unfallstelle für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Weil die Autobahnmeisterei Sulzberg den Verkehr an der Anschlussstelle Nesselwang ableitete, kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.