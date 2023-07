Am Donnerstagnachmittag ist ein Autofahrer in Schwangau auf der B17 plötzlich am Steuer ohnmächtig geworden. Der Fuß des 31-Jährigen kam dabei auf das Gaspedal. Dadurch wurde der Wagen immer schneller.

Die Beifahrerin versuchte laut Polizei dann das Fahrzeug zu kontrollieren und abzubremsen. Dabei rammte das Fahrzeug noch einen entgegenkommenden Wagen. Erst nach knapp 80 Metern gelang es der Beifahrerin das Auto zu stoppen.

Glück gehabt

Alle Autoinsassen hatten Glück, sie erlitten nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle zur Abklärung in eine Klinik. Der 31-Jährige kam nach dem Unfall wieder zu sich. Er soll der Polizeimeldung zufolge wieder wohlauf sein. Warum er das Bewusstsein verlor, ist noch unklar. Die Polizei Füssen ermittelt jetzt gegen ihn.