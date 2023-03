Weil er einem Reh ausgewichen ist, landete in der Nacht auf Mittwoch ein 31-jähriger Autofahrer in der Nähe von Wertach im Straßengraben. Wenige Stunden zuvor war es bereits in Oberstaufen zu einem Wildunfall gekommen. Dort hatte ein 56-jähriger Autofahrer zwei Hirschkühe erwischt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 31-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch von Kranzegg in Richtung Wertach unterwegs, als plötzlich ein Reh vor ihm über die Straße sprang. Der Mann wich dem Wildtier aus, kam dabei jedoch mit seinem Opel Astra von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Glücklicherweise wurden weder der Fahrer noch das Reh verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto bergen.

Auto touchiert Hirschkühe

Wenige Stunden zuvor hatte es bereits in Oberstaufen gekracht. Dort fuhr ein 56-jähriger Autofahrer in Richtung Oberstaufen, als auf Höhe Steibis mehrere Hirschkühe die Straße überquerten. Der Autofahrer touchierte zwei Tiere. Alle Hirschkühe rannten anschließend davon. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.