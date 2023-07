Am frühen Sonntagmorgen ist ein Autofahrer auf der B12 bei Weitnau mit einem auf der Fahrbahn stehenden Wagen zusammengestoßen. Ein unbekannter Autofahrer hatte zuvor einen Unfall mit dem Auto gebaut und war anschließend geflüchtet. Den Wagen ließ er einfach auf der Fahrbahn zurück.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer gegen 04:50 Uhr an der Anschlussstelle Weitnau in Richtung Isny auf die B12 aufgefahren. Dabei kam sein Auto nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam nach knapp 100 Metern auf der Fahrbahn der B12 zum Stehen. Anschließend stieg der Fahrer aus seinem Wagen und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern.

Auto steht unbeleuchtet auf der Fahrbahn

Der Unfallverursacher ließ den verunfallten und unbeleuchteten Wagen auf der B12 zurück. Das Auto befand sich der Polizeimeldung zufolge mit dem Heck auf der Fahrbahn in Richtung Isny und mit der Front auf der Fahrbahn in Richtung Hellengerst. Ein auf der B12 in Richtung Isny fahrender 23-Jähriger bemerkte den verunfallten Wagen zu spät und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug.

Autofahrer hatte Glück

Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei den beiden Unfällen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 14.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugenaufruf

Die Verkehrspolizei Kempten sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Unfallhergang und zu Fußgängern im Bereich der B12 machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 bei der Verkehrspolizei melden.