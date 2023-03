Die Polizei hat am Freitag vier mutmaßliche Autodiebe dingfest gemacht. Auf die Spur gekommen waren sie den Männern durch ein Pannenfahrzeug.

Ein weißer Transporter mit einem Kupplungsschaden hat die Polizei auf die Spur von vier mutmaßlichen Autodieben gebracht. Ein Autofahrer hatte der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass auf dem Beschleunigungsstreifen des Autobahnparkplatzes Buxheimer Wald ein Kleintransporter stehen würde. Vor Ort stellte die Polizei dann einen Renault Master vor. In dem Fahrzeug steckte noch der Zündschlüssel.

Transporter war offensichtlich gestohlen worden

Ein Anruf beim Fahrzeughalter ergab, dass das Auto eigentlich bei seiner Arbeitsstelle in Lindau stehen müsste und offensichtlich gestohlen wurde. Kurze Zeit später erhielt die Polizei in Memmingen dann die Information, dass drei junge Männer in Volkratshofen einen VW Caddy stehlen wollten. Aufmerksame Nachbarn hatte die Männer dabei beobachtet.

Zwei Täter festgenommen

Als die Polizei eintraf, rannten die drei jungen Männer davon. Den Polizeibeamten gelang es, zwei der Täter kurze Zeit später festzunehmen. Aufgrund der Nähe zum Autobahnparkplatz und aufgrund der Kleidung der Männer, geht die Polizei davon aus, dass sie für den Diebstahl des weißen Transporters der Marke Renault verantwortlich sind.

Zwei weitere Männer aufgegriffen

Einige Zeit später - am Freitagvormittag - konnte dann die Autobahnpolizei Kisslegg zwei Männer auf der A96 kurz vor der Ausfahrt Aichstetten aufgreifen. Die beiden Männer gaben an, auf der Autobahn ausgesetzt worden zu sein. Aufgrund mehrerer Anhaltspunkte geht die Polizei davon aus, dass auch diese beiden Männer an dem Autodiebstahl in Lindau beteiligt sein könnten. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Männer sind der Polizei bereits bekannt

Auch interessant für dich: Polizei ermittelt

Diebstähle in Weissensberg: Leergut und Baggerschaufeln weg

Alle vier Männer sind im Alter von 18 bis 22 Jahren und stammen aus dem Landkreis Lindau. Sie seien bereits polizeibekannt und waren am Freitag deutlich alkoholisiert. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Die Kripo in Lindau ermittelt.