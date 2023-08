Ein Autodieb hat am Montagabend gleich mehrere Unfälle mit einem gestohlenen Fahrzeug im Oberallgäu verursacht.

Ein 24-jähriger Mann hat am Montagabend ein Auto in Immenstadt gestohlen und hat danach gleich zwei Unfälle verursacht.

Autodieb verursacht Unfall in Stadtmitte

Laut der Polizei war der Mann mit dem gestohlenen Auto zunächst in Richtung Stadtmitte gefahren und verursachte dabei einen Unfall mit einem geparkten Fahrzeug. Dessen Eigentümer hatte den Crash beobachtet und die Polizei informiert.

An B308 gegen Baum geprallt

Der 24-jährige Autodieb war anschließend auf die B308 in Richtung Oberstaufen geflüchtet und kam dann alleinbeteiligt von der Straße ab. Dort kollidierte er dann mit einem Baum und flüchtete zu Fuß.

Täter erwischt - Drogen gefunden

Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später in Richtung Oberstaufen erwischen. In dem gestohlenen Auto fanden die Beamten Drogen. Bei dem 24-Jährigen wurde einem Bluttest durchgeführt, da er vermutlich selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, so die Polizei weiter.