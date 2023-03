Gleich drei Autos aus der Schweiz haben auf der A96 bei Memmingen in einer Baustelle überholt - im Überholverbot! Die Polizei hat die drei Autofahrer erwischt.

Am frühen Sonntagnachmittag hat eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen innerhalb von nur 40 Minuten die drei Autos mit Schweizer Zulassung beobachtet. Die Fahrer hatten das im Baustellenbereich der A96 angeordnete Überholverbot zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord missachtet. Die Beamten haben von den Fahrern, einem in der Schweiz wohnhaften Serben, einem Mazedonier und einem Kosovaren jeweils eine Sicherheitsleistung in Höhe eines fast dreistelligen Betrags einbehalten. Gegen die drei Männer haben sie entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.