Rund 32.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der L 456 bei Sigmaringen. Ein Autoanhänger war ins Schlingern geraten und gegen die Leitplanke gekracht, dadurch geriet das Auto ins Schleudern.

Auf dem Weg von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen geriet der Anhänger des 48-jährigen Autofahrers laut Polizei offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern. Daraufhin krachte das Gespann in die Leitplanke.

Wagen schleudert auf die Gegenfahrbahn

Durch den wuchtigen Aufprall schleuderte der Wagen samt Anhänger auf die Gegenfahrbahn und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Während der Sachschaden an den Leitplanken auf rund 2.000 Euro beziffert wird, beläuft sich der Schaden am Auto und dem Anhänger auf etwa 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten außerdem fest, dass die Anhängelast des Autos um 220 kg überschritten war. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.