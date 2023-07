In Mindelheim hat ein Mann am Freitagmorgen Zivilcourage bewiesen, als er einem offensichtlich betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt hinderte. Der 50-Jährige hatte die Polizei verständigt und den Betrunkenen mit dem eigenen Fahrzeug zugeparkt.

Der 50-Jährige Autofahrer hatte in der Nebelhornstraße einen Mann dabei beobachtet, wie der mit einer Schnapsflasche auf sein Fahrzeug zuging. Dabei schien der 36-Jährige deutlich alkoholisiert zu sein. Der Zeuge forderte den Betrunkenen auf, sein Fahrzeug stehen zu lassen und informierte die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war der Beschuldigte mit seinem Auto bereits weggefahren.

Zeuge setzt Autofahrer auf Parkplatz an A96 fest

Kurze Zeit später meldete sich der 50-jährige Zeuge erneut bei der Polizei. Der Polizeimeldung zufolge, hatte er den Beschuldigten auf einem Parkplatz an der A96 entdeckt. Um die Weiterfahrt des betrunkenen Fahrers zu verhindern, parkte der Zeuge ihn kurzerhand ein. So konnte die Polizei den Beschuldigten und sein Fahrzeug antreffen.

Alkoholtest bestätigt Vermutung

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die Aussage des Zeugen: Der 36-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille. Zur Ermittlung des genauen Alkoholwerts wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt. Noch am gleichen Tag musste der Fahrer seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.