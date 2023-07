Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag bei Vöhringen zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Ein Autofahrer fuhr nach Angaben der Polizei in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) aus östlicher Richtung die Werner-von-Siemens-Straße entlang. An einer Kreuzung bog er nach links ab und fuhr Richtung Vöhringen weiter.

Autofahrer wendet in Vöhringen mitten auf der Straße

Doch kurze Zeit später überlegte er es sich offenbar anders und setzte auf der Straße zum Wenden an. Der Autofahrer fuhr dafür über die durchgezogenen Linie des Linksabbiegestreifens der Gegenfahrspur.

Zur gleichen Zeit näherte sich jedoch ein Motorradfahrer aus Richtung Senden. Gerade als der Biker den Autofahrer überholen wollte, setzte dieser zum Wenden an. Einen Unfall konnten beide nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer krachte gegen das Heck des Autos, berichtet die Polizei.

Motorradfahrer wird bei Crash in Vöhringen schwer verletzt

Bei dem Crash zog sich der Motorradfahrer diverse Verletzungen zu, wie es im Polizeibericht heißt. Der Rettungsdienst musste ihn schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung bringen.

Verkehr muss umgeleitet werden - Polizei ermittelt

Der Autofahrer blieb unverletzt. Während die Polizei den Unfall aufnahm, war die Straße in beide Richtungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen leitete den Verkehr um und reinigte die Unfallstelle. Die Straßenmeisterei wurde ebenfalls verständigt.

Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr

Vöhringen ist eine Stadt im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm. Sie liegt zirka 18 Kilometer südlich von Ulm und 40 Kilometer nördlich von Memmingen an der Iller. Sie gehört unter regionalplanerischen Gesichtspunkten der Region Donau-Iller und naturräumlich Mittelschwaben an. 13.933 Einwohner leben in der Stadt (Stand 31. Dezember 2022).