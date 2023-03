Ein Auto übersehen hat ein 51-jähriger Lkw-Fahrer, als er am Dienstagmorgen am Autobahnkreuz Memmingen von der A7 auf die A96 gewechselt ist. Beide Fahrzeuge krachten zusammen.

Am Dienstagnachmittag war nach Angaben der Polizei ein 51-jähriger Kraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der A7 Richtung Füssen unterwegs. Am Autobahnkreuz Memmingen wechselte er auf die A96 in Richtung Lindau. Weil der Verkehr, der aus Richtung Ulm kommt, dort auf die linke Fahrspur der A96 geleitet wird, wollte er nach der Überleitung gleich auf die rechte Fahrspur wechseln.

Lkw fährt auf VW auf

Dabei übersah er jedoch das Auto einer 26-Jährigen und fuhr ihr hinten auf. Beim Crash wurde die Sattelzugmaschine leicht an der Frontseite beschädigt. Der Schaden dürfte etwa 500 Euro betragen. Deutlich größer fiel der Schaden am Heck des VW aus. Der dürfte sich auf 1.500 Euro belaufen.

Polizei ermittelt

Beim Crash wurde die 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten deshalb ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.