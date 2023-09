Eine 19-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Unfall nahe Lechbruck verletzt. Ihr Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach.

Am Freitagabend ereignete sich der Polizei zufolge auf der Kreisstraße OAL 8 von Bernbeuren nach Lechbruck ein Verkehrsunfall. Dort war eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen unterwegs. Die junge Frau kam in einer Linkskurve, aus bislang noch unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen.

Auto von 19-Jähriger überschlägt sich bei Lechbruck und bleibt auf dem Dach liegen

Im Anschluss überfuhr die 19-Jährige zwei Verkehrszeichen, dann überschlug sich ihr Auto. Der Wagen blieb schließlich zwischen Gestrüpp und Bäumen auf dem Dach liegen.

Junge Autofahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die 19-jährige konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie hatte sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Sie wurde dennoch vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.