In Lochau (Vorarlberg) sind am Freitag drei Deutsche bei einem Unfall verletzt worden, darunter auch ein sechsjähriges Kind. Ein Auto war von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht ganz nüchtern am Steuer.

Gegen 20:00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Deutscher mit seinem Auto in Lochau auf der Pfänderstraße talwärts. Mit im Fahrzeug war noch eine 29-Jährige und deren sechsjährige Tochter. Laut Polizei Vorarlberg ist das Fahrzeug In einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen und geradeaus über die Böschung gefahren.

Wagen überschlägt sich

Der Wagen überschlug sich anschließend und blieb etwa zehn Meter unterhalb der Straße auf dem Dach liegen. Die drei Insassen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und in den Krankenhäusern Bregenz und Dornbirn behandelt.

Fahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über einem Promille. Die Polizei fand außerdem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lochau, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug, sowie die Bundespolizei mit drei Streifen und sechs Beamten und Beamtinnen.