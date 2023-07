Es lief plötzlich und völlig unvorhersehbar ab: Am Sonntag schanzt eine Autofahrerin aus dem Nichts über einen Kreisverkehr. Der Grund: Ein Krampfanfall.

Der Unfall passierte am Sonntagvormittag in der Füssener Straße in Durach. Dort verlor die 69-jährige Frau am Kreisverkehr Miesenbach aus heiterem Himmel die Kontrolle über ihr Auto. Wie die Polizei es beschreibt, hatte die Autofahrerin einen plötzlichen, nicht vorhersehbaren Krampfanfall.

Unfall wegen Krampfanfall: Auto schleudert in Durach durch die Luft

Ihr Wagen steuerte direkt auf den Kreisverkehr zu und schanzte darüber. Das Auto flog laut Polizei etwa 15 Meter durch die Luft. Danach durchbrach es eine Schutzplanke und ein Brückengeländer, bevor es neben einem Bach zum Stillstand kam.

Fahrerin bei heftigem Unfall in Durach leicht verletzt

An dem Auto entstand ein Totalschaden. Die Fahrerin hatte wohl ziemliches Glück im Unglück, wenn man die Schwere des Unfalls bedenkt. Ein Rettungswagen brachte sie zwar ins Krankenhaus, sie wurde aber laut Polizei "nur" leicht verletzt.