Ein Autofahrer kam bei Wolfegg (Landkreis Ravensburg) von der Straße ab. Er prallte gegen zwei Bäume und wurde schwer verletzt.

Am Donnerstag war der Autofahrer von Mennisweiler in Richtung Roßberg unterwegs. Auf Höhe der Roßberger Steige geriet mit seinem VW aufs Bankett und kam beim Gegenlenken ins Schleudern geriet. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Baumgruppe. Der Rettungsdienst hat den Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Golf wurde "komplett zerstört", heißt es im Polizeibericht. Der Totalschaden liegt demnach bei rund 2.000 Euro.

Widschutzzaun kaputt

Durch den Unfall wurde auch ein Wildschutzzaun auf einer Länge von mehreren Metern beschädigt. Zur Rettung des Fahrers war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz