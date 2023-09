Zu einem kuriosen Unfall kam es am Samstag in Biberwier. Ein Wohnwagenanhänger rollte mit seinen Insassen auf einem Parkplatz plötzlich los auf die Fernpassstraße.

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Deutschland stellte laut Polizei am Samstagabend gegen 19:15 Uhr sein Auto samt Wohnwagenanhänger auf einem Parkplatz nahe der Fernpassstraße in Biberwier (Bezirk Reutte in Tirol) ab. Der Mann und seine Beifahrerin waren im Wohnwagenanhänger, als das Fahrzeuggespann plötzlich losrollte.

Auto mit Wohnwagenanhänger rollt über Fernpassstraße

Der Mann und die Frau konnten den Wohnwagenanhänger gerade noch rechtzeitig verlassen, ehe er über die Fernpassstraße rollte und anschließend etwa 10 Meter eine Böschung hinab.

Fernpassstraße bleibt während Fahrzeugbergung gesperrt

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Während die Rettungskräfte das Fahrzeuggespann bargen, war die Fernpassstraße für etwa 30 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.