Bei einem Verkehrsunfall bei Rettenberg sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden. Das Unfallauto war in einem Bachbett gelandet.

Laut der Polizeiinspektion Immenstadt war ein 18-jähriger Autofahrer am Montagabend auf der Straße von Wertach in Richtung Kranzegg unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der junge Mann in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Anfang einer Schutzplanke auf. Dadurch wurde das Auto in ein Bachbett geschleudert und kam auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden vier Insassen des Autos leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 7.500 Euro, so die Polizei weiter.