Bei Sontheim ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer mit einem Traktorgespann kollidiert. Die Straße war danach gesperrt.

Ein 23-jähriger Autofahrer war am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Straße von Attenhausen in Richtung Ottobeuren unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve haber der Mann dann zu spät bemerkt, dass ein Traktor ordnungsgemäß nach links abbiegen wollte.

Ausweichmanöver missglückt: Auto stößt mit Traktoranhänger zusammen

Der 23-Jährige versuchte dem Trakorgespann daraufhin nach rechts auszuweichen, kollidierte mit seiner linken Fahrzeugseite aber mit dem Heck des Anhängers. Durch den Zusammenprall wurde das Auto des Mannes in einen Graben geschleudert.

Straße nach Unfall gesperrt

Der Autofahrer musste mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Memmingen gebracht werden. Laut Polizei blieb der Traktorfahrer bei dem Unfall unverletzt. Die Straße zwischen Attenhausen und Ottobeuren war rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.