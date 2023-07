Die Kontrolle über sein Auto verloren hat am späten Freitagabend ein Autofahrer auf der A7 bei Lauben. Er kam von der Autobahn ab.

Ein 48-jähriger Autofahrer war am späten Freitagabend auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach dem Parkplatz Leubastal verlor nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Er kam von der Autobahn ab, schleuderte in eine Böschung und überschlug sich mehrmals. Sein Auto kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Autofahrer fährt bei Regen zu schnell über die A7

Der Mann hatte laut Polizei die Kontrolle über sein Auto verloren, weil er auf der regennassen Straße zu schnell unterwegs war. Der 48-jährige hatte allerdings richtig viel Glück. "Wie durch ein Wunder" schreibt die Polizei, wurde er bei dem Unfall nicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

Die A7 musste circa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden, damit ein Abschleppwagen das Auto aufladen konnte.