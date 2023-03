Bei einem Busunfall am Arlberg (Tirol) sind am Dienstagvormittag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte beim Einbiegen in eine Kreuzung den vollbesetzten Linienbus übersehen.

Der 57-jährige österreichische Busfahrer war mit dem vollbesetzten Linienbus auf der L68 von Pettneu am Arlberg in Richtung St. Anton am Arlberg unterwegs. An einer Kreuzung bog plötzlich auf gleicher Höhe ein 23-jähriger Autofahrer aus Deutschland in die L68 ein.

Vier Verletzte im Krankenhaus

Beide Fahrer bremsten sofort ab, konnten aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine Lehrerin und drei Schülerinnen im Alter von 11 bis 13 Jahren wurden dabei im Bus nach vorne geschleudert. Alle vier mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.