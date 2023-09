Bei Günzburg ist durch einen Wildunfall ein hoher Schaden entstanden. Ein Autofahrer war am Freitag mit einem Dachs kollidiert.

Der Autofahrer war gegen 20:00 Uhr auf der Stegerwaldstraße von Deffingen kommend in Richtung Günzburg unterwegs, als ihm der Dachs vor das Fahrzeug lief. Der Mann konnte der Polizeimeldung zufolge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde das Tier in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Polizei konnte anschließend den Dachs nicht finden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.