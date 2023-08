Feuer gefangen hat am Samstagmorgen das Auto einer Schweizer Touristin auf einem Hotelparkplatz in Immenstadt. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen.

Die 48-jährige Schweizerin hatte ihr Auto an einem Hotel am Stadtrand geparkt, als es am Samstagmorgen plötzlich Feuer fing, berichtet die Polizei. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand im Motorraum auslöste.

Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen. Trotzdem entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro.