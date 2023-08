In Brand geraten ist am Sonntag das Auto eines 45-jährigen Mannes in Ehrwald. Bis die Feuerwehr eintraf, stand das Auto des Deutschen komplett in Flammen.

Der 45-jährige Autofahrer aus Deutschland war nach Angaben der Polizei am Sonntagvormittag zusammen mit seinem Sohn in Richtung Ehrwald (Bezirk Reutte in Tirol) unterwegs, als sein Auto Feuer fing. Der Mann stellte zunächst fest, dass die Motorleistung seines Autos immer mehr abnahm.

Auto steht in Ehrwald komplett in Flammen

Andere Autofahrer machten ihn außerdem darauf aufmerksam, dass sein Auto zu brennen begann. Der Mann hielt daraufhin sein Fahrzeug in einer Busspur an und stieg zusammen mit seinem Sohn aus. Zwischenzeitlich breitete sich der Brand im Motorraum aus.

Bis die Feuerwehr aus Ehrwald eintraf, stand das Auto schon komplett in Flammen. Den Brandbekämpfern gelang es aber schnell, das Feuer zu löschen. Am Auto entstand Totalschaden. Menschen wurden aber nicht verletzt.