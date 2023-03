Glück im Unglück hatte am Montag eine 62-jährige Autofahrerin in Kempten. Sie bemerkte gerade noch rechtzeitig, dass ihr Auto zu brennen anfing. So blieb sie unverletzt.

Die 62-jährige war am Montag gegen 08:00 Uhr mit ihrem Auto in Kempten unterwegs, als sie einen stechenden Geruch bemerkte. Nachdem sie ihr Auto in einer Parkbucht am Adenauerring abgestellt hatte, stellte sie fest, dass es aus dem Motorraum qualmte. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Kriminalpolizei kam der Frau sofort zu Hilfe.

Polizisten löschen Brand

Den Beamten gelang es den entstehenden Brand zu löschen, bevor es zu einem Vollbrand kam. Sie verständigten dennoch die Feuerwehr Kempten, um sicher zu gehen, dass kein weiterer Brandherd entsteht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.