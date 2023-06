Ein tragischer Unfall hat sich am Dienstagabend im Landkreis Rosenheim ereignet. Ein Auto erfasste frontal eine 84-jährige Radlerin.

Eine 84-jährige Seniorin aus Riedering (Landkreis Rosenheim in Oberbayern) fuhr am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Lauterbacher Straße in Richtung Holzen. Zur gleichen Zeit war eine 30-jährige Rosenheimerin mit ihrem Auto in entgegengesetzter Richtung auf der Lauterbacher Straße unterwegs.

Als die Fahrradfahrerin nach links in die Falkensteinstraße abbiegen wollte, übersah sie das entgegenkommende Auto der 30-Jährigen, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Sie erfasste die Radlerin frontal.

Radlerin wird bei Crash in Riedering so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus stirbt

Die Seniorin erlitt bei dem Unfall multiple Verletzungen. Die Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo sie schließlich an ihren schweren Verletzungen starb.

Die 30-jährige Autofahrerin wurde bei dem Crash leicht verletzt. Sie erlitt einen Schock.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.500 Euro.

Gutachter soll genauen Unfallhergang klären

Um zu klären, wie es genau zum Unfall kam, beorderte die Staatsanwaltschaft Traunstein einen Gutachter an die Unfallstelle. Die Polizei stellte die beteiligten Fahrzeuge sicher. Die Lauterbacher Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Tödlicher Unfall in Burgkirchen an der Alz

Dieser Unfall war bereits der zweite an diesem Tag in Oberbayern, bei dem ein Fahrradfahrer sein Leben verlor. Am frühen Dienstagmorgen war es auch in Burgkirchen an der Alz zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrradfahrer war dort vom Radweg abgekommen und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengekracht. Der Brummifahrer stieg sofort auf die Bremse, doch einen Crash konnte er nicht mehr verhindern. Der 59-jährige Radler wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Warum er vom Radweg abkam, ist noch unklar.