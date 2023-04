Eine Katze hat am frühen Samstagnachmittag für einen Motorradunfall bei Roßhaupten gesorgt. Bei dem Unfall wurde eine 54-Jährige leicht verletzt.

Die Frau war laut Polizeiangaben mit ihrem Motorrad auf der ST2059 von Roßhaupten in Richtung Lechbruck unterwegs, als eine Katze über die Fahrbahn lief. Beim Versuch dem Tier auszuweichen, verriss die Frau den Lenker und stürzte zu Boden. Durch den Unfall wurde die Katze getötet und die Frau am Knie und Daumen verletzt. Der Schaden am Motorrad wird auf ca. 500 Euro geschätzt.