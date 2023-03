In Kempten musste die Polizei einen 25-jährigen Mann festnehmen, weil er eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte. Der Mann war in einem Krankenhaus ausgerastet.

Am Montagmittag wurde der Polizeieinsatzzentrale mitgeteilt, dass ein 25-jähriger Mann das Klinikpersonal bedroht hatte. Der Mann hatte sich zunächst beschweren wollte. Als das Klinikpersonal Mann erklärte, dass Beschwerden schriftlich erfolgen sollen, "kippte die Stimmung des Mannes und er drohte massive Gewalttaten an", heißt es im Polizeibericht. Dann verließ er die Klinik.

Größerer Einsatz an der Wohnung

Mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kempten, der Zentralen Einsatzdienste Kempten und der Bereitschaftspolizei rückten daraufhin bei der Wohnung des Mannes an. Die Beamten sind laut Polizeibericht "aktuell von einer Gefährdung der Öffentlichkeit ausgegangen", daher haben die eingesetzten Kräfte nach Anordnung des zuständigen Richters vom Amtsgericht Kempten die Wohnung des Mannes aufgesucht und durchsucht. Sie trafen den 25-Jährigen in seiner Wohnung an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mann kommt in Fachklinik

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Beamten haben den Mann wegen seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. Die Polizeiinspektion Kempten ermittelt jetzt unter anderem wegen Bedrohung.