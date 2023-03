Am Donnerstagabend ist ein Fußgänger in Jedesheim auf einen Autofahrer losgegangen. Der 55-jährige hatte sich durch ein Fahrmanöver des jungen Mannes bedrängt gefühlt und hatte ihn anschließend verfolgt.

Der 20-jährige Fahrer eines Gespanns war gegen 19:30 Uhr in den Ammerweg eingebogen, dabei musste er eine Engstelle an einer Verkehrsinsel passieren. Dadurch fühlte sich der 55-jährige Fußgänger, der zu dem Zeitpunkt mit seiner Frau spazieren ging, bedrängt. Anschließend ging er hinter dem Fahrer her.

Fußgänger rastet aus

Als der junge Mann sein Fahrzeug mit Gespann an seinem Anwesen abstellte, konfrontierte ihn der Spaziergänger. Nachdem er zunächst verbal seinem Ärger Luft gemacht hatte, zog der 55-jährige den Autofahrer aus seinem Wagen und stieß ihn zu Boden. Laut Polizei drückte der Fußgänger den 20-Jährigen mit dem Gesicht auf den Asphalt. Der Autofahrer wehrte sich gegen den Angriff.

Zeugen greifen ein

Glücklicherweise konnten hinzukommende Zeugen die Situation entschärfen, bevor die Polizei kam. Der Autofahrer erlitt Prellungen im Gesicht. Den Spaziergänger erwartet jetzt eine Anzeige.