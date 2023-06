Einen Jaguar ausgebremst hat ein Hyundai auf der B19 bei Fischen. Der Jaguar geriet daraufhin ins Schleudern und kam von der Straße ab.

Ein 84-Jähriger fuhr am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr in Fischen im Ortsteil Weiler auf die B19 in Richtung Oberstdorf auf, berichtet die Polizei. Kurz darauf überholte ein 60-Jähriger mit seinem grauen Hyundai im Bereich der Linksabbiegespur nach Fischen den 84-Jährigen und scherte vor dem Jaguar wieder ein. Weil sich vor ihm allerdings ein Stau bildete, musste er stark abbremsen.

Hyundai-Fahrer fährt nach Unfall auf der B19 in Fischen einfach weiter

Auch der Fahrer des Jaguars stieg auf die Bremse, geriet dadurch allerdings ins Schleudern und landete in einer Böschung. Der 60-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern.

Am Jaguar entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich

Am Jaguar entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, so die Polizei. Verletzt wurde aber niemand. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Vorfalls, vor allem Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei in Oberstdorf unter der Telefonnummer 08322/96040 melden. Die Polizei sucht außerdem den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen SUV, der zeitgleich mit dem gelben Jaguar in Weiler wartete, um nach links auf die B19 auffahren zu können.