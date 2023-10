Zu mehreren Auseinandersetzungen, bei denen Messer im Spiel waren, ist es am Sonntag in Aulendorf und Leutkirch gekommen. Dabei wurden Passanten und Gäste eines Lokals bedroht.

Betrunkener Mann schlägt Frau und verletzt Mann mit Messer in Aulendorf

Wegen einer Vielzahl an Straftaten ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 35-Jährigen. Der Mann soll am Sonntagmittag in der Hauptstraße in Aulendorf (Landkreis Ravensburg) mehrere Menschen angegriffen haben. Laut Zeugenaussagen beleidigte der betrunkene Mann eine 50-jährige Frau, ehe er ausholte und sie mit der Faust schlug. Später verletzte er einen 55-jährigen Mann leicht mit einem Messer und warf ein Feuerzeug auf einen vorbeifahrenden Motorradfahrer.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Damit er keine weiteren Straftaten begehen konnte, musste der 35-Jährige die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Während des Einsatzes beleidigte er auch noch die Polizisten und gab rechtsradikale Parolen von sich.

Mann bedroht mit Messer Gäste eines Lokals in Aulendorf

Ein paar Stunden vorher hatte es die Polizei mit einem ganz ähnlichen Einsatz zu tun. Ein 58-jähriger Mann bedrohte am frühen Sonntagmorgen mit einem Messer Gäste eines Lokals in der Kolpingstraße in Aulendorf. Das berichteten mehrere Zeugen der Polizei. Verletzt wurde nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand.

Die Polizei stieß wenig später in einem Nachbargebäude auf den Mann und nahm ihn in Gewahrsam. Die Nacht musste er unfreiwillig in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun. Wer von dem Mann bedroht wurde, soll sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 an die Beamten wenden.

Auch interessant für dich: Weingarten

Mann (36) beißt Polizist - Beamter muss ärztlich versorgt werden

Mann zückt in Leutkirch bei Schlägerei Messer

Ein Messer war auch am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Leutkirch im Spiel. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Männer im Alter von 21 und 34 Jahren gegen Mitternacht in der Kornhausstraße mit einem 47-jährigen Mann in Streit geraten, der plötzlich in einer Schlägerei eskalierte. Dabei zog der 47-Jährige ein Messer und verletzte damit einen der Männer an der Hand. Beide wurden außerdem im Gesicht verletzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 47-Jährigen.