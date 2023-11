Eine 48-jährige Frau ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Bar in Oberstdorf verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, war es in der Bar gegen 03:10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Gästen gekommen. Beide Männer schubsten sich gegenseitig. Einer der beiden Gäste stieß dadurch gegen die 48-jährige Frau.

Frau erleidet Platzwunde

Die Frau stürzte zusammen mit dem Mann zu Boden. Dabei erlitt die 48-Jährige eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf, die medizinisch versorgt werden musste. Beide Streitenden entfernten sich anschließend aus der Bar. Der Grund für die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männer ist bislang noch unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 08321/6635-0 mit der Polizei Sonthofen in Verbindung zu setzen.