Vier Männer gehen am Königsplatz in Augsburg aufeinander los. Plötzlich zieht einer von ihnen eine "Schusswaffe".

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 19:00 Uhr. Am Königsplatz in Augsburg kam es um diese Zeit zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern, wie die Polizei berichtet. Involviert waren eine 23-Jähriger, ein 36-Jähriger und noch zwei weitere Personen, die aneinander gerieten und sich auch körperlich angingen.

Softair-Pistole sichergestellt

Während der Auseinandersetzung zog der 36-Jährige dann ganz plötzlich allerdings eine Schusswaffe. Kurz darauf flüchtete er. Die Polizei rückte wegen der Waffe mit mehreren Streifen an. Im Rahmen der daraufhin folgenden Fahndung, gelang es den Einsatzkräften den 36-Jährigen im nahen Umkreis festzunehmen. Dabei stellte die Polizei auch die Schusswaffe sicher, bei der es sich um eine täuschend echte Softair-Pistole handelte. Gegen den 36-Jährigen und die drei anderen Männer wird nun entsprechend ihrer jeweiligen Tatbeteiligung ermittelt. Dafür werden auch die Videoaufnahmen am Königsplatz ausgewertet.