In der Loisach bei Wolfratshausen ist ein Kajakfahrer aus Augsburg gestorben. Zuvor hatten Passanten ein herrenloses Paddelboot gemeldet.

Ein 70-jähriger Kajakfahrer ist am Sonntagvormittag tot aus der Loisach bei Wolfratshausen geborgen worden. Zuvor hatte die Integrierte Leitstelle Oberland einen Notruf über ein herrenloses Kajak in dem Fluss erhalten.

Toter Kajakfahrer aus der Loisach stammte aus Augsburg

Rettungskräfte konnten in unmittelbarer Nähe des Kajaks den leblosen Mann an der Wasseroberfläche finden und aus dem Wasser ziehen. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben allerdings ohne Erfolg. Laut der Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 70 Jahre alten Mann aus Augsburg.

Todesumstände noch unklar

Die genauen Todesumstände sind derzeit noch unklar. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

Loisach: Wanderfluss mit leichtem Wildwassercharakter

Die Loisach entspringt nördlich des Fernpasses bei Biberwier im österreichischen Bundesland Tirol und mündet in der Pupplinger Au bei Wolfratshausen in die Isar. Die Loisach ist insgesamt rund 113 Kilometer lang und durchfließt den Kochelsee. Entlang des Flusses gibt es mehrere Wasserkraftwerke. Früher galt die Loisach als wichtiger Transportweg zwischen Tirol und Bayern. Besonders der Mittel- und Unterlauf der Loisach eignen sich für Wandertouren mit dem Kanadier und Kanu. An einigen Stellen in diesem Abschnitt müssen aber Wildwasserstellen der Stufe ein und zwei absolviert werden.